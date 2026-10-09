Werknemers in streekvervoer staken tot kerst één dag per week

Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan een dag per week staken tot aan kerst. Dat melden vakbonden FNV en CNV. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer.

Wanneer de volgende stakingsdag precies is, maken de vakbonden pas later bekend. Daarmee willen ze voorkomen dat de werkgevers zich kunnen voorbereiden. "We laten de acties niet saboteren door werkgevers die op het laatste moment noodroosters gaan maken", zegt CNV-onderhandelaar Niels Rook.

Vakbond FNV begrijpt dat de staking reizigers raakt. "Maar reizigers hebben ook belang bij werknemers die hun werk gezond kunnen volhouden. Het ziekteverzuim in het streekvervoer is al hoog. De druk verder opvoeren lost niets op en brengt betrouwbaar openbaar vervoer juist verder uit zicht", zegt bestuurder FNV Streekvervoer Marijn van der Gaag.

Ultimatum

De vakbonden hadden de werkgevers een ultimatum gesteld, maar daar is niet aan voldaan. De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) had eerder al laten weten mogelijke acties te betreuren en stelt dat er "een eerlijk voorstel" op tafel lag.

Maar de vakbonden zien dat anders. "Wij hebben de werkgevers een duidelijke kans gegeven om weer aan tafel te gaan. Die kans pakken ze niet. Zij kiezen ervoor om vast te houden aan hun enorme pakket aan verslechteringen. Dan blijft ons niets anders over dan actievoeren", zegt Van der Gaag. De bonden willen onder meer afspraken over minder werkdruk, een ouderenregeling en een loonsverhoging.

Werk-privébalans

CNV benadrukt het belang van werk-privébalans in een nieuwe cao. "We trekken nu een duidelijke streep. We willen niet nóg meer druk op de roosters, maar in plaats daarvan juist gezondere, sociale roosters, met meer regelmaat en een betere werk-privébalans."

De cao openbaar vervoer geldt voor alle werknemers in het stads- en streekvervoer, met uitzondering van het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het gaat in totaal om ongeveer 13.000 werknemers, vooral buschauffeurs, die onder meer werken bij Arriva, EBS, Qbuzz en Keolis. De huidige cao is eind juni verlopen.