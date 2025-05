Nederland ziet niets in snelle verlichting sancties Syrië

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet ziet niets in een snelle verlichting van de sancties tegen Syrië. Maar Nederland staat in Europa "vrijwel alleen", zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) dinsdagavond in de Tweede Kamer. "De druk is aan het toenemen. Vooral van landen met handelsbelangen."

De EU heeft al een deel van de sectorale sancties zoals die tegen banken opgeschort. Veel landen willen deze sancties verder verlichten. Nederland is terughoudend daarin, aldus de minister. Hij zal waarschijnlijk volgende week in Brussel ook "op de rem trappen" om al te snelle verlichting van de sancties te voorkomen.

Veldkamp wil dat het nieuwe Syrische bewind, dat wortels heeft in het jihadisme, bewijs levert dat het de macht wil delen en minderheden wil beschermen. Sancties tegen personen zoals die tegen de nieuwe Syrische president wil de minister dan voorlopig ook niet opheffen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde dinsdag aan alle sancties tegen Syrië te zullen opheffen. Veldkamp wil afwachten wat dat betekent. "We zien wel vaker Amerikaanse aankondigingen die niet volledig worden opgevolgd." Maar als echt alle ingestelde sancties uit 2019 worden gestopt "dan is dat nogal wat."