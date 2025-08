ABN AMRO boekt minder winst, maar gaat wel aandelen inkopen

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal iets minder winst geboekt, mede door lagere rente-inkomsten. Wel profiteerde de bank van verdere groei met hypotheken en het vrijvallen van geld dat eerder apart was gezet voor mogelijk slechte leningen. Het financiële concern kondigde woensdag tevens aan voor 250 miljoen euro aan aandelen te gaan inkopen, waardoor er weer wat geld naar de aandeelhouders kan vloeien.

Onder de streep hield de bank 606 miljoen euro over. Dat is 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De rente-inkomsten zakten met 5 procent. Daartegenover stond dat provisies en commissies 6 procent meer opleverden. De hypotheekportefeuille groeide in het kwartaal daarnaast met 1,8 miljard euro naar 160 miljard euro.

ABN AMRO kampt al langer met hoge kosten. Op dat vlak ziet topvrouw Marguerite Bérard dat de eerder dit jaar ingevoerde strakkere controle op het inhuren van externe medewerkers effect begint te krijgen.