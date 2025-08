Vrouw verbrand bij bosbrand Zuid-Frankrijk

Bij een grote bosbrand in het zuiden van Frankrijk is een vrouw in haar woning om het leven gekomen. Negen mensen zijn gewond geraakt, onder wie een met zeer ernstige brandwonden, melden de plaatselijke autoriteiten in het departement Aude. Eén persoon wordt vermist.

De brand woedt ten zuiden en zuidwesten van Narbonne en beslaat al een gebied van 110 vierkante kilometer. Het gaat volgens Franse media voornamelijk om landerijen met struikgewas en coniferen, maar er zijn ook 25 woningen verwoest of beschadigd.

In de Aude zijn tal van wegen afgesloten als gevolg van de bosbrand, inclusief een stuk van de autosnelweg A9 die Frankrijk met Spanje verbindt. Bij Roquefort-des-Corbières, 18 kilometer ten zuiden van Narbonne, is de autosnelweg in beide richtingen afgesloten. Volgens de brandweer is voorkomen dat de brand de weg bereikt. Vlak bij de weg en de kust, in La Palme, zijn uit voorzorg twee campings gesloten.