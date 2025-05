Ubisoft verlieslatend ondanks succes nieuwe Assassin's Creed

PARIJS (ANP/AFP) - Gameontwikkelaar Ubisoft heeft het afgelopen boekjaar verlieslatend afgesloten, ondanks een succesvolle lancering van zijn nieuwe game in de Assassin's Creed-reeks. Dat komt naar voren uit de jaarresultaten die het Franse bedrijf woensdag heeft gepubliceerd.

Het nettoverlies over het boekjaar dat eind maart eindigde kwam uit op 159 miljoen euro. Een jaar eerder ging nog een winst van bijna 158 miljoen euro in de boeken. De omzet kwam het afgelopen jaar uit op bijna 1,9 miljard euro, ruim 17 procent minder dan in het voorgaande gebroken boekjaar.

Ubisoft had te maken met verschillende tegenvallers. Zo voldeed Star Wars Outlaws, een game gebaseerd op de bekende sciencefictionwereld, niet aan de hoge verwachtingen. Daarnaast moest Ubisoft stoppen met het onlineschietspel XDefiant wegens een gebrek aan spelers.