Kamer akkoord met speciale onderzoekscommissie naar zaak-Arib

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil een speciale onderzoekscommissie van Kamerleden aanstellen die de zaak-Arib opnieuw onder de loep gaat nemen. Die moet dan adviseren of er moet worden overgegaan tot vervolging van Kamerleden wegens lekken en lessen voor de toekomst trekken.

Een motie van BBB, SP, NSC en GroenLinks-PvdA kreeg steun van alle overige partijen. "Deze motie is een belangrijke stap richting waarheidsvinding en transparantie", aldus Marieke Wijen-Nass (BBB).

Voormalig voorzitter Khadija Arib van de Tweede Kamer werd in 2022 in anonieme meldingen beticht van grensoverschrijdend gedrag richting ambtenaren. Voortijdig lekte uit dat er een onderzoek naar haar gedrag zou komen. Een oud-woordvoerder van de Kamer werd in juni vrijgesproken van het lekken naar de NRC.

Het bestuur van de Tweede Kamer wilde het daarbij laten, maar daar gingen de Kamerleden niet mee akkoord. Vorige week sprak de Kamer met voorzitter Martin Bosma over de affaire. Die haalde toen uit naar de voormalige topambtenaren. Die zouden het Kamerbestuur hebben misleid.