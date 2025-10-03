Keijzer wil versoepeling huurwet bespreken met nieuwe Tweede Kamer

DEN HAAG (ANP) - Demissionair woonminister Mona Keijzer (BBB) wil in gesprek met de nieuwe Tweede Kamer over haar plannen om de wet die de huren in het middensegment aan banden legt, te versoepelen. Een meerderheid in de huidige Kamer stemde op de laatste reguliere vergaderdag in met een motie van GroenLinks-PvdA en NSC die haar oproept het voorstel maar meteen in de prullenbak te gooien.

Sinds de wet die een rem zet op huurstijgingen van kracht werd, waarschuwen verhuurders dat daardoor het aanbod aan betaalbare huurwoningen juist afneemt. Veel huizen worden verkocht omdat het niet meer rendabel genoeg zou zijn om ze te verhuren. De minister wilde dit voorjaar al ingrijpen. Ook toen floot een Kamermeerderheid haar terug.

Keijzer heeft de versoepelingen die zij voor ogen heeft op de voorlaatste dag voor de wekenlange verkiezingspauze aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Het parlement heeft tot 17 november de tijd om daarop te reageren. Een debat met Keijzer stond niet meer gepland, daarom grepen oppositiepartijen in tijdens het debat over de rijksbegroting.