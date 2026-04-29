ABN AMRO: huurwetaanpassingen stoppen beleggersuittocht niet

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 14:31
AMSTERDAM (ANP) - De aangekondigde aanpassingen aan de wet betaalbare huur door woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan bieden onvoldoende oplossingen voor het middenhuursegment, concludeert ABN AMRO in een woensdag verschenen rapport. "Zolang de fiscale behandeling in box 3 ongewijzigd blijft, zullen particuliere verhuurders zich blijven terugtrekken uit de markt en krimpt het aanbod van betaalbare huurwoningen verder", stelt de bank vast.
Volgens de onderzoekers onderschat de woonminister de negatieve effecten van het huidige fiscale beleid, dat in de praktijk een grote invloed heeft op het investeringsgedrag van particuliere verhuurders.
Vastgoeddeskundigen pleiten al geruime tijd voor het terugdraaien van de huurwet van voormalig woonminister Hugo de Jonge. Die wet was bedoeld om huurders te beschermen, maar experts waarschuwden al snel dat hij juist averechts zou werken en het woningtekort verder zou vergroten.
