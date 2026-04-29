Luchtmacht zet Chinooks in om natuurbrand 't Harde te bestrijden

'T HARDE (ANP) - De luchtmacht zet Chinook-transporthelikopters in om te helpen bij de bestrijding van de grote natuurbrand bij 't Harde in Gelderland. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando op X. De brand brak woensdag rond het middaguur uit op een militair oefenterrein op de Veluwe en breidt zich snel uit.

De helikopters dragen zogeheten Bambi Buckets onder zich mee. Die waterzakken kunnen gevuld worden in plassen die minstens twee meter diep zijn. Dat gebeurt zo dicht mogelijk bij de brand om tijd te besparen. Daarna wordt het water boven de brand weer uit de zak gelaten.

Met een vernevelaar, een soort douchekop onder de waterzak, is het mogelijk een groter gebied in één keer te besproeien. Het model Bambi Bucket dat de Chinook-helikopters meedragen, bevat maximaal 7600 liter water.