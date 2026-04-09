ABN AMRO: investeringen defensie vergroten druk op bouwcapaciteit

Economie
door anp
donderdag, 09 april 2026 om 7:57
AMSTERDAM (ANP) - De overheidsplannen om meer te investeren in defensie voeren de druk op de bouwcapaciteit van Nederland verder op. Kazernes, opslagplaatsen en oefenterreinen dingen om dezelfde aannemers, ingenieurs en installateurs die ook nodig zijn voor woningbouw, uitbreiding van het stroomnet en onderhoud aan bruggen en wegen. Daarmee vergroot de opgave vanuit het ministerie van Defensie de druk op een toch al krappe arbeidsmarkt in de bouwsector, meldt ABN AMRO in een nieuw rapport.
De bank wijst erop dat de bouwsector ook zonder de extra defensieuitgaven niet kan voldoen aan de vraag op de krappe woningmarkt en dat achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld wegen, bruggen en riolering de komende jaren zorgt voor veel werk. Ook gaan veel medewerkers met pensioen. "De bouwopgave vanuit het ministerie van Defensie vergroot de druk op een toch al krappe bouwarbeidsmarkt en kan prijsopdrijvend werken, zeker in een internationale context waarin geopolitieke spanningen, zoals rond Iran, grondstoffen en energie duurder maken", aldus de bank.
