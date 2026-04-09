VN-chef hekelt aanvallen Israël met burgerslachtoffers in Libanon

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 8:40
NEW YORK (ANP/DPA) - VN-chef António Guterres veroordeelt "de massale aanvallen" van Israël op Libanon waarbij "honderden burgers gedood zijn of gewond geraakt zijn, onder wie kinderen". Guterres is bezorgd over het sterk toenemende aantal burgerslachtoffers bij de Israëlische aanvallen.
De aanvallen gaan volgens het Israëlische leger door om de dreiging van beschietingen van het noorden van Israël door de Libanese beweging Hezbollah weg te nemen. De Israëlische aanvallen zijn woensdag verhevigd na een overeenkomst tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en Israël over een wapenstilstand van twee weken.
De Libanese autoriteiten meldden 254 doden en 1165 gewonden op woensdag. Volgens Iran, dat Hezbollah al heel lang steunt, valt Libanon ook onder het wapenstilstandsakkoord dat dankzij Pakistaanse diplomatie is bereikt. Israël en de VS stellen dat dat niet zo is.
Dit is volgens Iraanse media voor Iran een reden het akkoord op te zeggen.
Het gaat niet goed met boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw: "Kan alleen ja of nee knikken"

images

Je kunt het bijna ruiken: Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten

19Mag-Finasteride-superJumbo

'Ozempic voor kaalheid' verandert de manier waarop mannen naar zichzelf kijken

generated-image (11)

Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 06.26.55

Ex dwong Joke tot 250 tatoeages – van de rechter mag dat

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 07.46.44

Beau rent woest redactie Pauw & De Wit op: hij wil een baan!

