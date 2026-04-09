Olieprijzen gaan weer omhoog na sterke daling dag eerder

SINGAPORE (ANP) - De olieprijzen gingen donderdagochtend weer omhoog na de sterke daling een dag eerder door optimisme op de oliemarkt over de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Maar nu lijkt er weer enige onzekerheid te zijn over het staakt-het-vuren, want de Straat van Hormuz blijft vrijwel volledig afgesloten door Iran. Daarnaast heeft Hezbollah raketten afgeschoten op Israël.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,4 procent tot 97,60 dollar en Brentolie werd 2,4 procent duurder op 97,03 dollar per vat. Op woensdag doken de prijzen nog tot 13 procent omlaag. Dat was de sterkste dagelijkse daling sinds 2020. Door de Straat van Hormuz gaat doorgaans ongeveer een vijfde van alle ruwe olie in de wereld. Iran heeft gezegd de zeestraat volledig te heropenen bij de wapenstilstand van twee weken.

De landelijke adviesprijzen aan de pomp zijn donderdag gedaald. Volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter benzine nu 2,571 euro en voor diesel 2,751 euro. Dat was woensdag nog respectievelijk 2,599 en 2,819 euro.