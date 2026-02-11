ABN AMRO op dreef met grote reorganisatie: al 1500 banen weg

AMSTERDAM (ANP) - ABN AMRO was in 2025 op dreef met de grote reorganisatie bij de bank, waarmee topvrouw Marguerite Bérard het concern winstgevender wil maken. Per saldo zijn al zo'n 1500 voltijdsmedewerkers vertrokken. Dat komt neer op circa 30 procent van de 5200 banen die tot en met 2028 worden geschrapt.

De vorig jaar aangetreden Bérard kondigde de ontslagronde in november aan. Daarbij gaf ze ook aan dat de bank al een vermindering van zo'n 1000 banen had behaald. In het vierde kwartaal daalde het aantal medewerkers met 580.

Eind vorig jaar telde ABN AMRO in totaal ruim 23.000 medewerkers en 2200 externe krachten. Een groot deel van de ingreep moet gebeuren via verloop, bijvoorbeeld door mensen die vertrekken niet te vervangen. Bérard heeft ook gezegd dat ze denkt dat AI werk van medewerkers kan overnemen.

ABN AMRO zag de kosten van zijn operatie vorig jaar nog met 3 procent oplopen. Daarbij liepen onder meer de rente-inkomsten terug. De jaarwinst kwam uit op bijna 2,3 miljard euro, 6 procent lager dan in 2024.