Uitzender Randstad kampt met dalende Europese omzet, groeit in VS

DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een lagere omzet geboekt. Daarbij had het bedrijf het vooral lastig op de Europese markt, waar de opbrengsten in onder andere Nederland en Duitsland aanzienlijk daalden. Op de Noord-Amerikaanse markt groeide Randstad juist weer licht.

De omzet kwam in de maanden oktober, november en december uit op 5,8 miljard euro, 4 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 90 miljoen euro, terwijl Randstad in het vierde kwartaal van 2024 nog een verlies van 149 miljoen euro had geleden.

Topman Sander van 't Noordende vindt dat het bedrijf een "robuuste prestatie" heeft neergezet in een jaar van economische onzekerheid.