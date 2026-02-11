ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Uitzender Randstad kampt met dalende Europese omzet, groeit in VS

Economie
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 7:26
anp110226046 1
DIEMEN (ANP) - Uitzendconcern Randstad heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar een lagere omzet geboekt. Daarbij had het bedrijf het vooral lastig op de Europese markt, waar de opbrengsten in onder andere Nederland en Duitsland aanzienlijk daalden. Op de Noord-Amerikaanse markt groeide Randstad juist weer licht.
De omzet kwam in de maanden oktober, november en december uit op 5,8 miljard euro, 4 procent minder dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 90 miljoen euro, terwijl Randstad in het vierde kwartaal van 2024 nog een verlies van 149 miljoen euro had geleden.
Topman Sander van 't Noordende vindt dat het bedrijf een "robuuste prestatie" heeft neergezet in een jaar van economische onzekerheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-518072714

De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

ANP-545839551

Russische begroting ontspoort volledig: na één maand heeft Poetin er al halfjaar doorheen gejaagd

181289452_m

Waarom Nederlanders zich blauw betalen aan gas – en de rest van Europa niet

ANP-548080925

Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

ANP-522100822

Neem een kijkje in de miljoenenvilla van Ilse de Lange: pure luxe aan de bosrand

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Loading