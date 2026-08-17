ABN AMRO: overheid moet meer betalen voor innovatieve medicijnen

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse overheid moet bereid zijn meer te betalen voor de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen. Hiervoor pleit ABN AMRO in een analyse. Het strenge Nederlandse vergoedingsbeleid voor nieuwe middelen zorgt ervoor dat patiënten in ons land steeds langer moeten wachten op nieuwe medicijnen en dat Nederland terrein verliest in de ontwikkeling ervan, stelt de bank.

Uit de analyse komt naar voren dat de Nederlandse uitgaven aan geneesmiddelen de komende twee jaar kunnen verdubbelen door de komst van nieuwe, dure medicijnen. De overheid beperkt de kostenstijging met strenge toelatingscriteria en scherpe prijsonderhandelingen. Maar daardoor komen middelen niet of pas later beschikbaar in Nederland. Wat ABN AMRO betreft zijn de relatief lage uitgaven van de overheid "niet houdbaar".

De afgelopen jaren zorgde het beleid volgens de bank al voor medicijntekorten in apotheken, terwijl steeds meer Nederlanders ziek worden. Daarnaast worden vooral voor kanker nieuwe behandelingen ontwikkeld en minder voor andere veelvoorkomende ziekten.

ABN AMRO wil dat de overheid in het beleid meer ruimte maakt voor vernieuwende geneesmiddelen. Hanteer hogere vergoedingen en bied snellere toegang aan innovatieve middelen op gebieden waar nieuwe behandelingen achterblijven, zoals dementie, COPD en stemmingsstoornissen. Dat kan de zorg voor patiënten volgens de bank verbeteren en vernieuwende medicijnen in Nederland stimuleren. "Zolang de vergoedingen voor nieuwe middelen onder de maat blijven, investeren biofarmaceuten vooral in bewezen domeinen met een aantrekkelijke afzetmarkt. Daarmee blijft innovatie uit", stelt ABN AMRO.

In mei meldde de Europese brancheorganisatie voor de farmaceutische industrie EFPIA al dat Nederlandse patiënten vorig jaar langer moesten wachten op nieuwe geneesmiddelen. De ontwikkeling wijkt uit naar landen waar een middel wel snel op vergoeding kan rekenen, aldus de bank. Nederland loopt op het gebied van innovatie steeds verder achter op China en de Verenigde Staten. Het aantal klinische onderzoeken in Nederland is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen, terwijl dit in China, de VS en andere Europese landen juist flink toeneemt.