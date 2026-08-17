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Boeren houden avondoptocht door Amersfoort, leggen hooibalen neer

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 23:13
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AMERSFOORT (ANP) - Ongeveer veertig trekkers met boeren hebben op maandagavond een tocht door Amersfoort gemaakt, zegt een politiewoordvoerder. "Ze rijden rond en op bepaalde plekken leggen ze strobalen neer, en dan rijden ze verder." Op veel van de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen, zag een ANP-verslaggever. Er werd veel getoeterd.
Op beelden van RTV Utrecht is te zien dat ze hooiballen hebben neergelegd bij een gebouw van FrieslandCampina. Ook hebben de boeren hooibalen achtergelaten bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een kantoor van de Rabobank, meldt de regionale omroep. Over de Stier, een kunstwerk in het midden van een rotonde, werd ook hooi gegooid. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zei dat ze naar de stad toe niet over de snelweg hebben gereden.
In Barneveld kwamen op maandagavond honderden boeren bijeen voor het gemeentehuis, meldt AD. Ze wilden hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet. Burgemeester Jacco van der Tak en een lokale LTO-voorzitter spraken de boeren toe.
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