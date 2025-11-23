ABN AMRO: populariteit Black Friday stagneert, wel meer uitgaven

AMSTERDAM (ANP) - De populariteit van koopjesdagen Black Friday en Cyber Monday stagneert, maar de consumentenaankopen over de hele maand november nemen wel toe. Dat concludeert ABN AMRO in een analyse die de bank deed samen met marktonderzoeker Q&A Retail. Naar de koopbereidheid rond Black Friday, komende vrijdag, wordt echter meer onderzoek gedaan en de cijfers kunnen verschillen.

Net als in eerdere jaren ondervroegen de twee bedrijven 2000 mensen. Dit jaar verwacht 60 procent van de consumenten waarschijnlijk een aankoop te doen. Dat verschilt nauwelijks met de 59 procent die dit in 2024 zei te verwachten. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat uiteindelijk 47 procent vorig jaar ook daadwerkelijk een aankoop heeft gedaan.

Onderzoeksbureau NielsenIQ deed ook een peiling. Dit jaar gaf 10 procent aan zeker te gaan kopen, terwijl 38 procent zei mogelijk een aankoop te doen. Volgens NielsenIQ deed vorig jaar 28 procent van de Nederlanders een aankoop tijdens Black Friday. Dit zijn lagere percentages dan in het andere onderzoek, maar NielsenIQ ziet wel bevestiging van een stevige verankering in het koopgedrag.

Black Friday, op de dag na Thanksgiving, begon ooit als een eendaags koopfestijn in de Verenigde Staten. De maandag erop werd Cyber Monday genoemd door de vele kortingsacties bij webwinkels. Inmiddels beperken de aanbiedingen zich niet meer tot deze dagen. Retailers spelen al veel eerder in op Black Friday, ook omdat pakketbezorgers het anders in het drukke jaareinde niet aankunnen.

"We kunnen tegenwoordig bijna spreken van een Black Month", aldus NielsenIQ-onderzoeker Marten Suurmeijer. Op 15 november had volgens hem al 5 procent van de Nederlanders een Black Friday-aankoop gedaan.

De spreiding van de kortingsperiode blijkt ook uit de uitgaven: op Black Friday vorig jaar verwerkte iDEAL voor het eerst minder onlinebetalingen, namelijk ruim 18 procent minder dan een jaar eerder met ongeveer 5,8 miljoen. Ook het aantal pinbetalingen bij fysieke kassa's daalde. Tegelijkertijd nam het totale aantal onlinebetalingen via iDEAL gedurende de hele maand november vorig jaar toe met 7,5 procent, tot 51,2 miljoen.

Er zijn ook veel mensen die kritisch zijn over Black Friday. Volgens ABN AMRO vindt bijna de helft van de respondenten in zijn onderzoek dat het koopjesfestijn leidt tot overconsumptie. Daarnaast zegt een grote groep consumenten dat ze alleen iets kopen wanneer ze iets echt nodig hebben, in plaats van zich te laten verleiden door promoties.