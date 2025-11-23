Schaatsster Groenewoud tweede op de massastart in Calgary

CALGARY (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbeker in Calgary zilver gegrepen op de massastart. De 26-jarige wereldkampioene op dit onderdeel moest alleen Ivanie Blondin uit Canada voor zich dulden in de sprint. Mia Manganello uit de Verenigde Staten eindigde als derde.

De wedstrijd op de Canadese ijsbaan bleef in tegenstelling tot een week eerder in Salt Lake City grotendeels gesloten. Deze keer kon er geen groepje wegrijden. Blondin werd goed gelanceerd door landgenote Valérie Maltais voor de sprint. Groenewoud kwam nog goed opzetten in de sprint, maar kwam er niet meer overheen. Manganello, die een week eerder won, blijft met de derde plaats leidster in het klassement.

Bente Kerkhoff, een week eerder derde in Salt Lake City, eindigde nu als dertiende.

Bart Hoolwerf eindigde bij de wereldbekerwedstrijd op de massastart in Calgary als zevende. De zege ging naar Andrea Giovannini uit Italië, die won voor Chung Jae-won uit Zuid-Korea en Jordan Stolz uit de Verenigde Staten.

Jorrit Bergsma, de winnaar van de eerste wedstrijd op de massastart in Salt Lake City, verzette tijdens de race over zestien ronden veel werk voor de sprint van Hoolwerf. De 39-jarige Fries eindigde zelf als achtste.