Heineken verkoopt meer bier door herstel in Nigeria en Vietnam

AMSTERDAM (ANP) - Heineken heeft vorig jaar iets meer bier verkocht. In 2023 kampte het bierconcern met zwakkere verkopen in Nigeria en Vietnam. Maar in 2024 verkocht Heineken vooral in deze landen en in India, Brazilië en Mexico juist meer bier.

De verkoopvolumes van de bierbrouwer, waaronder ook onder meer Amstel en Desperados vallen, zijn afgelopen jaar met 1,6 procent gestegen. De volumes van het merk Heineken groeiden met 8,8 procent.

Ondanks de hogere verkoopvolumes is de omzet van het bierconcern iets gedaald. De omzet kwam uit op zo'n 36 miljard euro, 1,2 procent minder dan in 2023. Toen lag de omzet op 36,4 miljard euro.