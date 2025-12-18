ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Accountantsbureau BDO krijgt boete van AFM om fraude bij examens

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 10:35
anp181225123 1
AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft accountants- en adviesbureau BDO een boete van 765.000 euro opgelegd vanwege fraude bij examens. Medewerkers van BDO deelden antwoorden of maakten examens samen, maar het bedrijf signaleerde dit niet.
De toezichthouder opende eerder onderzoeken naar accountantskantoren, waaronder BDO. De toezichthouder stelt dat BDO geen specifiek beleid, procedures, maatregelen en waarborgen had voor het integer afleggen van examens. BDO is hierin tekortgeschoten, concludeert de AFM.
Uit onderzoek door BDO zelf kwam naar voren dat enkele honderden mensen tussen 2018 en 2023 examenfraude pleegden. Dit waren onder meer verplichte toetsen om vakkennis en vaardigheden op peil te houden voor de certificering als controlerend accountant. De fraude kwam in alle lagen voor.
BDO heeft de boete geaccepteerd en de zaak is nu afgerond, aldus de AFM. De geldstraf valt lager uit omdat BDO maatregelen heeft getroffen om de fraude te voorkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

215460170_m

Man eet hamburger en sterft uren later. Dit is waarom

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

ANP-350150070 (4)

Deze kandidaat heeft in Wie is de Mol? verreweg het minste geld verdiend

generated-image

7 alledaagse boodschappen die een voedingsdeskundige zelf nooit in haar keuken toelaat

ANP-509356916

Poolhitte breekt opnieuw records: “Het hele concept winter wordt geherdefinieerd”

imrs

Doorbraak in long-covid-onderzoek: chronische ontsteking blijkt belangrijkste oorzaak

Loading