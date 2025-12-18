Accountantsbureau BDO krijgt boete van AFM om fraude bij examens

AMSTERDAM (ANP) - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft accountants- en adviesbureau BDO een boete van 765.000 euro opgelegd vanwege fraude bij examens. Medewerkers van BDO deelden antwoorden of maakten examens samen, maar het bedrijf signaleerde dit niet.

De toezichthouder opende eerder onderzoeken naar accountantskantoren, waaronder BDO. De toezichthouder stelt dat BDO geen specifiek beleid, procedures, maatregelen en waarborgen had voor het integer afleggen van examens. BDO is hierin tekortgeschoten, concludeert de AFM.

Uit onderzoek door BDO zelf kwam naar voren dat enkele honderden mensen tussen 2018 en 2023 examenfraude pleegden. Dit waren onder meer verplichte toetsen om vakkennis en vaardigheden op peil te houden voor de certificering als controlerend accountant. De fraude kwam in alle lagen voor.

BDO heeft de boete geaccepteerd en de zaak is nu afgerond, aldus de AFM. De geldstraf valt lager uit omdat BDO maatregelen heeft getroffen om de fraude te voorkomen.