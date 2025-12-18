Een korte sessie in een hete sauna jaagt je hart net zo hard op als een serieuze fietstraining op de hometrainer. Maar zeg het abonnement op je sportschool niet op: dat maakt de sauna nog geen volwaardige vervanger van bewegen. Onderzoekers zien de sauna vooral als een interessante extra manier om het hart te prikkelen, met mogelijk vergelijkbare voordelen als matig intensieve inspanning voor de bloedvaten.

Sauna als cardiotraining

De belasting voor het hart kwam overeen met een fietstraining van ongeveer 60 tot 100 watt, oftewel matig intensief doortrappen op de hometrainer. “De bloeddruk en hartslag bereikten tijdens de saunabeurt dezelfde niveaus als bij een belasting van zo’n 100 watt op de fiets,” zegt onderzoeker Sascha Ketelhut.

Meer dan ontspanning

Vooral bij mensen die al bewegen lijkt de combinatie van sport en sauna extra winst op te leveren. In een recent onderzoek verbeterden zowel de conditie als bloeddruk en cholesterolwaarden meer bij deelnemers die na hun training consequent 15 minuten de sauna ingingen, dan bij een groep die alleen sportte.

Grotere overzichtsstudies naar zogeheten ‘heat therapy’ laten zien dat regelmatig saunabezoek samengaat met lagere bloeddruk, minder ontstekingsactiviteit en een lager risico op hart- en vaatziekten . Een review rapporteerde zelfs dat mannen die vier tot zeven keer per week in de sauna gingen, tot ongeveer de helft minder kans hadden om in een jaar aan hart- en vaatziekten te overlijden.

Geen excuus om niet te bewegen

Toch waarschuwen cardiologen dat een saunarondje geen vrijbrief is om de sportschool over te slaan. Beweging traint niet alleen hart en vaten, maar ook spieren, longen, stofwisseling en brein – effecten die met warmte alleen niet worden bereikt.

Bovendien is hittebelasting niet voor iedereen verstandig: mensen met instabiele hartklachten, ongecontroleerde hoge bloeddruk of ernstige vaatproblemen moeten eerst met hun arts overleggen. Voor de grote groep gezonde of goed ingestelde patiënten lijkt een rustige Finse sauna echter een verrassend effectieve ‘cardiotraining light’ – zeker als afsluiting van een echte workout.