Achmea wil AI breed inzetten en verwacht banenverlies

ZEIST (ANP) - Ook bij verzekeraar Achmea zullen banen verloren gaan door de inzet van kunstmatige intelligentie, zei bestuursvoorzitter Bianca Tetteroo bij de bekendmaking van de jaarcijfers van het bedrijf. Hoeveel banen dit raakt bij de verzekeraar achter merken als FBTO, Interpolis, Centraal Beheer en InShared, kan de topvrouw nog niet zeggen. Eerder meldden grote Nederlandse banken dat bepaalde taken kunnen worden vervangen door AI.

Achmea wil AI de komende jaren "over de volle breedte" van het bedrijf inzetten, zegt Tetteroo. De inzet van de technologie moet onder andere helpen om aangeboden verzekeringen nauwer aan te laten sluiten op de behoeften van klanten. Daarbij hoopt Achmea ook te profiteren van de ervaring als directe digitale verkoper van verzekeringen.

Daarnaast verwacht Achmea dat AI tot efficiëntieslagen gaat leiden. Dat gaat banen kosten. Dat wordt deels opgevangen door natuurlijk verloop en minder inzet van de "flexibele schil" van zzp'ers of uitzendkrachten. Tegelijkertijd heeft de grootste verzekeraar van Nederland ook een strategie om verder te groeien, waarvoor ook extra mensen nodig zijn.

Omscholing

"Waar wij vol op inzetten, is om onze collega's om te scholen naar die nieuwe banen. Om ze allemaal toegang te geven tot die AI-hulpmiddelen", zegt de Achmea-topvrouw. "Omdat ik het belangrijk vind dat iedereen die nieuwe technologie gaat omarmen en leren. En daar waar we inderdaad afscheid moeten nemen van mensen, dat ze ook gewoon weerbaar zijn voor andere banen bij andere bedrijven."

Achmea is wereldwijd goed voor 18.000 voltijdsbanen. Het grootste deel van de werknemers, goed voor 14.000 voltijdsbanen, werkt in Nederland.

De verzekeraar volgt het voorbeeld van andere grote spelers in de financiële sector. ING maakte in oktober een reorganisatie bekend waarbij 950 banen verloren gaan, onder andere omdat functies vervangen kunnen worden door AI. Bij ABN AMRO is ook een grote reorganisatie gaande. Topvrouw Marguerite Bérard zei dat AI bepaald werk van medewerkers kan overnemen.