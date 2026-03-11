Lagere schadelasten helpen verzekeraar achter Interpolis en FBTO

ZEIST (ANP) - Verzekeraar Achmea heeft vorig jaar een hogere operationele winst geboekt. Het bedrijf achter merken als Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO en Interpolis dankte dat onder andere aan een toename van het aantal klanten. Daarnaast waren de schadelasten lager, omdat er in 2025 weinig grote schades door noodweer waren.

De operationele winst steeg 7 procent tot 938 miljoen euro. De grootste verzekeraar van Nederland meldde hogere marges bij de onderdelen voor schade- en inkomensverzekeringen, herverzekeringen en de internationale activiteiten.

Topvrouw Bianca Tetteroo zegt blij te zijn met "brede groei" binnen het bedrijf. "Over alle onderdelen zijn we met 11 procent gegroeid naar 27,5 miljard aan premies", licht ze toe.

Achmea maakte bij zijn jaarcijfers ook een grote deal bekend bij zijn joint venture voor pensioenen en levensverzekeringen met investeerder Sixth Street. Herverzekeraars nemen daarbij een groot deel van de langlevenrisico's op zich, oftewel het risico dat iemand met een pensioen of levensverzekering langer leeft dan op basis van sterftekansen verwacht.

Dankzij die transactie versterken het pensioenbedrijf en Achmea zelf hun buffers fors. Het vrijgespeelde kapitaal wordt onder meer gebruikt voor een markt waarop Achmea een grote speler wil worden, de zogenoemde pension buy-outs. Daarbij neemt een verzekeraar de pensioenverplichtingen van een pensioenfonds tegen betaling op zich. Achmea rekent erop dat die markt 20 miljard tot 30 miljard waard wordt, omdat het pensioenfondsen een alternatief biedt voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. De verzekeraar hoopt 20 procent van die markt te veroveren.

Met het oog op de onrust in het Midden-Oosten en de gestegen olie- en gasprijzen zei bestuursvoorzitter Tetteroo dat het nog te vroeg is om te oordelen of dit ook verzekeringen duurder maakt. "We zien nu nog geen noodzaak om de prijzen te verhogen of ons extra in te dekken tegen financiële risico's." Toen na de coronapandemie en de Russische inval in Oekraïne de prijzen voor energie en grondstoffen stegen, was dit te merken in de premies van veel verzekeringen.

"Als ik nu kijk naar de oorlog in Iran, dan zien we natuurlijk veel menselijk leed", benadrukt Tetteroo. "Als ik kijk naar Achmea hebben we ook bedrijven in Turkije, Griekenland en Cyprus, die dicht tegen het conflictgebied aan liggen. Dus daar houden we heel actief een vinger aan de pols."