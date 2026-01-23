Achmea ziet toename conflicten bij koop en verkoop van woningen

ZEIST (ANP) - Het aantal juridische conflicten over de koop en verkoop van woningen neemt toe, ziet verzekeraar Achmea. Die trend wordt door de verzekeraar toegeschreven aan de krapte op de woningmarkt. Achmea Rechtsbijstand ontving vorig jaar 3600 meldingen van geschillen tussen kopers en verkopers, een toename van ruim 14 procent.

Kopers staan door de overspannen woningmarkt onder druk, ziet de verzekeraar. "Door de grote concurrentie op de huizenmarkt voelen veel kopers zich gedwongen om snel beslissingen te nemen. Het komt regelmatig voor dat kopers al na één bezichtiging een bod uitbrengen, uit angst om achter het net te vissen. Daardoor zijn zij sneller geneigd risico's te accepteren, zonder de mogelijke gevolgen goed te overzien", stelt gespecialiseerd jurist van Stichting Achmea Rechtsbijstand Eva Jongelen. Gebreken komen dan na de koop pas aan het licht.

Bij rechtsbijstandsverzekeraar ARAG herkennen ze het beeld, maar zagen ze afgelopen jaar geen toename. Vorig jaar registreerde ARAG 1505 zaken tegenover 1502 een jaar eerder, terwijl er vorig jaar meer woningen werden verkocht. "Relatief gezien is er dus eerder sprake van een lichte afname van het aantal geschillen per verkochte woning", laat een woordvoerder weten.

Volgens ARAG is de ontwikkeling al langer bezig. "De woningmarkt is al jaren overspannen, met structureel overbieden, korte bezichtigingen en het regelmatig overslaan van aankoopkeuringen. Deze omstandigheden vormen inderdaad een voedingsbodem voor conflicten tussen koper en verkoper, maar dit patroon zien we al langere tijd."

Beide verzekeraars stellen dat het "forse overbieden" op de woningmarkt ook bijdraagt aan het aantal geschillen. Kopers die fors overbieden hebben vaak minder financiële reserves achter de hand, stelt ARAG. "Een tegenvaller van een paar duizend euro, bijvoorbeeld door een verborgen gebrek, kan dan niet meer zomaar worden opgevangen." Deze kosten worden, in tegenstelling tot voorheen, niet meer voor eigen rekening genomen. Kopers kiezen ervoor de juridische weg te bewandelen om de schade te verhalen.

Ook zijn starters een kwetsbare groep. "Zij hebben minder inzicht in hun rechten en plichten, beschikken vaak over een kleinere financiële buffer en willen graag een woning bemachtigen", stelt Jongelen. ARAG denkt dat een toename van het aantal starters kan leiden tot een toename van het aantal geschillen. "Omdat bij die groep financiële reserves vaak al helemaal niet meer aanwezig zijn na de aankoop van een huis."