Trump over blauwe plekken: hand gestoten aan tafel

AIR FORCE ONE (ANP/AFP) - Foto's van blauwe plekken op de hand van Donald Trump leidden onlangs tot hernieuwde speculaties over de gezondheid van de 79-jarige Amerikaanse president. Trump wuifde die aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One weg: hij zou simpelweg zijn hand aan een tafel hebben gestoten.

Trump is het afgelopen jaar regelmatig gezien met blauwe plekken op zijn rechterhand, die hij vaak verbergt met verband en make-up. Volgens het Witte Huis komt dit door een combinatie van frequent handen schudden en het aspirinegebruik voor zijn gezondheid, wat kan leiden tot een verhoogde kans op blauwe plekken.

Foto's die donderdag werden genomen tijdens het World Economic Forum in Davos toonden echter donkere blauwe plekken op een vergelijkbare plek, maar dit keer op Trumps linkerhand. "Ik heb mijn hand gestoten aan een tafel", zei Trump tegen verslaggevers. "Ik zou zeggen: neem aspirine als je om je hart geeft, maar doe dat niet als je geen blauwe plekken wilt."

Trump is de oudste persoon die ooit president van de VS is geworden en er wordt volop gespeculeerd over zijn fysieke gesteldheid. Er rezen onder meer vragen over de blauwe plekken op zijn handen, de zwellingen in zijn benen en diverse momenten waarop hij tijdens openbare evenementen leek weg te dommelen.

Volgens het Witte Huis zijn de zwellingen in Trumps benen een symptoom van 'chronische veneuze insufficiëntie', een aandoening waarbij defecte kleppen in de aderen ervoor zorgen dat bloed zich ophoopt, wat zwelling, krampen en huidveranderingen veroorzaakt.

Een onaangekondigd ziekenhuisbezoek vorig jaar riep eveneens vragen op. Weken later zei Trumps arts dat een MRI-scan had aangetoond dat de president een "uitstekende" cardiovasculaire gezondheid had, wat betekent dat de president niet aan hart- of vaatziekten lijdt.