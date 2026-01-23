Costa na top: EU zal lidstaten blijven verdedigen tegen dwang

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zal haar belangen en haar lidstaten blijven verdedigen tegen elke vorm van dwang, zei voorzitter van de EU-leiders António Costa na afloop van de extra top donderdag. "Zij heeft de macht en de middelen om dit te doen en zal dit doen wanneer nodig", benadrukte hij.

Costa doelde op het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Groenland te annexeren. De voorzitter van de EU-leiders had daarom een extra top belegd.

Het is positief dat de extra Amerikaanse importheffingen op Europese producten van de baan zijn, zei Costa. Dat heeft Trump woensdag in Davos gezegd. "Het opleggen van extra heffingen zou onverenigbaar zijn geweest met de handelsovereenkomst tussen de EU en de VS."

De EU blijft bereid constructief met de VS samen te werken "aan alle kwesties van gemeenschappelijk belang, waaronder het scheppen van de voorwaarden voor een rechtvaardige en duurzame vrede in Oekraïne", zei Costa.