Achterafbetaalapp Klarna zet meer geld weg voor slechte leningen

Economie
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 21:10
anp140825181 1
STOCKHOLM (ANP/BLOOMBERG) - Aanbieder van achterafbetaling Klarna heeft in het tweede kwartaal veel meer geld opzijgezet voor leningen die het bedrijf mogelijk nooit meer terugkrijgt. Mede daardoor is het nettoverlies van het Zweedse bedrijf verder opgelopen.
De voorzieningen stegen met 64 procent tot 174 miljoen dollar. "Het is belangrijk om te verduidelijken dat een stijging van de voorzieningen voor kredietverliezen in absolute termen niet betekent dat meer mensen ons niet kunnen terugbetalen", stelde topman Sebastian Siemiatkowski in een toelichting. De cijfers over dat laatste zouden juist de goede kant opgaan.
De onderneming is vooral bekend om haar 'buy-now-pay-later'-optie, wat in feite neerkomt op een kortlopende lening. In totaal ging een omzet van 823 miljoen dollar in de boeken, tegen 661 miljoen dollar in het tweede kwartaal vorig jaar. Onder de streep resteerde evenwel een nettoverlies van 53 miljoen dollar. Een jaar eerder kwam de onderneming nog 18 miljoen dollar tekort.
