Trump denkt dat vrede mogelijk is tussen Rusland en Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 20:27
anp140825179 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de verwachting uitgesproken dat vrede mogelijk is tussen Rusland en Oekraïne. "Ik denk dat president Poetin vrede zal sluiten. Ik denk dat president Zelensky vrede zal sluiten", zei hij in het Witte Huis over de leiders van de twee landen. "We zullen zien of ze met elkaar door een deur kunnen."
Trump heeft vrijdag op een luchtmachtbasis in Alaska een gesprek met Poetin over de oorlog in Oekraïne. "Ik denk dat het een goede bijeenkomst wordt. Maar nog belangrijker is de tweede bijeenkomst", benadrukte Trump. Op die bijeenkomst zou dan ook Zelensky moeten aanschuiven. "En misschien nemen we ook wat Europese leiders mee", opperde de president. "Maar misschien ook niet."
