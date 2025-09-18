ACM begint onderzoek naar prijzen voor producten in supermarkten

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint een onderzoek naar de prijzen van producten in Nederlandse supermarkten. Volgens de toezichthouder zijn er signalen dat sommige boodschappen over de grens goedkoper zijn dan in Nederland.

De waakhond wil meer inzicht krijgen in de manier waarop de prijzen tot stand komen en of er marktproblemen zijn die leiden tot hogere prijzen. Daarbij kijkt de ACM bijvoorbeeld naar de winstmarges van leveranciers en supermarkten, mogelijke verklaringen voor hoge of lage marges en prijsverschillen tussen producten in Nederlandse supermarkten en die in andere landen.

"Als leveranciers supermarkten belemmeren om goedkoper in te kopen of als er onvoldoende concurrentie is tussen supermarkten, leidt dit tot hogere prijzen", legt de toezichthouder uit. De resultaten zijn naar verwachting volgend jaar zomer bekend.