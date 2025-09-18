ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ACM begint onderzoek naar prijzen voor producten in supermarkten

Economie
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 10:30
anp180925068 1
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint een onderzoek naar de prijzen van producten in Nederlandse supermarkten. Volgens de toezichthouder zijn er signalen dat sommige boodschappen over de grens goedkoper zijn dan in Nederland.
De waakhond wil meer inzicht krijgen in de manier waarop de prijzen tot stand komen en of er marktproblemen zijn die leiden tot hogere prijzen. Daarbij kijkt de ACM bijvoorbeeld naar de winstmarges van leveranciers en supermarkten, mogelijke verklaringen voor hoge of lage marges en prijsverschillen tussen producten in Nederlandse supermarkten en die in andere landen.
"Als leveranciers supermarkten belemmeren om goedkoper in te kopen of als er onvoldoende concurrentie is tussen supermarkten, leidt dit tot hogere prijzen", legt de toezichthouder uit. De resultaten zijn naar verwachting volgend jaar zomer bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

chelms-varthoumlien-j-zQJk6aaaA-unsplash

Wetenschappers vinden oudste mummies ter wereld en ze zijn duizenden jaren ouder dan die uit Egypte

Loading