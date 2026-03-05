Franse minister dringt bij Iran aan op de-escalatie

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot heeft in een telefoongesprek met zijn Iraanse ambtsgenoot Abbas Araghchi de Iraanse aanvallen in het Midden-Oosten veroordeeld en opgeroepen tot de-escalatie. Ook sprak de Franse bewindsman zijn bezorgdheid uit over Fransen die worden vastgehouden in Iran. Hij vroeg om hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating, meldt zijn ministerie.

Iran liet vorig jaar al de Fransen Cécile Kohler en Jacques Paris vrij uit de gevangenis. Ze zaten jaren vast op grond van beschuldigingen van spionage die volgens hun families niet klopten. Ook Frankrijk vond dat er sprake was van gijzeldiplomatie, waarbij buitenlanders gevangen worden gezet om concessies af te dwingen bij hun thuisland. De twee zijn na hun vrijlating overgebracht naar een Franse diplomatieke post in Teheran en hebben Iran nog niet kunnen verlaten.