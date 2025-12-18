ACM: mobiel dataverbruik Nederland naar nieuw recordniveau

DEN HAAG (ANP) - Het mobiele dataverbruik in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen naar een nieuw recordniveau. Volgens de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) steeg het totale verbruik naar 817 miljoen gigabyte aan mobiele data.

Dat is een toename van bijna 14 procent vergeleken met het tweede kwartaal, toen er ook al een forse stijging van 16 procent was te zien. Het mobiele dataverbruik groeit al jaren, mede omdat Nederlanders bijvoorbeeld steeds vaker sportwedstrijden en evenementen live via hun telefoon volgen. De telecombedrijven KPN en Odido blijven volgens de toezichthouder marktleiders op de mobiele telefoniemarkt.

De ACM meldt verder dat er inmiddels ruim 8,7 miljoen glasvezelverbindingen zijn aangelegd in Nederland en dat iets meer dan 3,4 miljoen huishoudens ook daadwerkelijk een abonnement hebben afgesloten. Het aantal abonnees steeg daarmee met 1,5 procent, wat lager is dan de groei van 2,7 procent in het tweede kwartaal.

Vaste telefonie verloor wel verder terrein, aldus de Telecommonitor. In de afgelopen periode hadden ruim 3,7 miljoen huishoudens en bedrijven een vaste telefoonlijn. Dat waren er nog meer dan 3,8 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar.