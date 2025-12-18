ECONOMIE
Brit veroordeeld tot 13 jaar voor meevechten met Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 9:59
DONETSK (ANP/AFP) - Een Britse man is in het bezette deel van Donetsk veroordeeld tot dertien jaar gevangenisstraf. Een door Rusland gecontroleerde rechtbank heeft hem schuldig bevonden aan huurlingenwerk voor Oekraïne.
Het gaat om Hayden Davies, die eind 2024 zou zijn gevangengenomen. Hij moet in een maximaal beveiligde strafkolonie zijn straf uitzitten voor zijn "deelname als huurling aan een gewapend conflict", staat in een verklaring van aanklagers. Volgens hen werd Davies in Oekraïne getraind voordat hij tegen Rusland vocht.
Rechtbanken onder Russische controle hebben sinds 2022 meerdere buitenlanders veroordeeld voor het meevechten met Oekraïne. Zo kreeg de Brit James Anderson afgelopen maart negentien jaar gevangenisstraf opgelegd.
