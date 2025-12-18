ECONOMIE
Dierenarts rekenen vaak teveel, zegt ACM

door Redactie
donderdag, 18 december 2025 om 9:37
bijgewerkt om donderdag, 18 december 2025 om 9:43
Eigenaren die met hun hond of kat naar de dierenarts gaan, lopen een groter risico te duur uit te zijn voor de behandeling van hun dier. Dat komt doordat dierenartsenpraktijken commerciëler zijn geworden dan voorheen, stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een conceptrapport. Ze hanteren bijvoorbeeld hogere prijzen en denken bij het aanbieden van behandelingen niet altijd puur aan het belang van het dier en baasje.
De ACM ziet een verband met de komst van ketens van dierenartsenpraktijken, die vaak in handen zijn van private investeerders die winst willen maken. Er zijn ketens die "meer dan andere zorgaanbieders sturen op zaken die tot omzetgroei kunnen leiden", bijvoorbeeld door mensen ertoe aan te zetten hun dier vaker te laten behandelen. In een studie naar vier overnames door ketens zag de toezichthouder ook dat de prijzen in de daaropvolgende drie jaar soms hard stegen.
De ACM pleit voor strengere regels. Zo zou het verboden moeten worden dierenartsen bonussen te geven die verband houden met de winst of omzet.
