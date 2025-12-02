ACM mocht overname van Sandd door PostNL in 2019 weigeren

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) mocht PostNL in 2019 een vergunning weigeren voor het overnemen van postbedrijf Sandd. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft dit dinsdag in hoger beroep beslist. Het CBb laat hiermee de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in stand, waarbij het beroep van PostNL tegen de weigering ongegrond is verklaard.

In 2019 heeft PostNL een vergunning aangevraagd voor het overnemen van Sandd. De ACM weigerde deze vergunning. Na deze weigering heeft het toenmalige kabinet alsnog een vergunning aan PostNL verleend. De rechtbank heeft deze vergunning vernietigd.

PostNL en Sandd zijn inmiddels al jaren gefuseerd. Het bedrijf heeft ook meermaals aangegeven dat de fusie moeilijk kan worden teruggedraaid. Wat nu de exacte gevolgen zijn van de uitspraak van het CBb is nog niet bekend.