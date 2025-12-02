ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hondurese oud-president vrijgelaten na gratie van Trump

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 14:26
anp021225124 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - De veroordeelde Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is vrijgelaten uit een gevangenis in de Verenigde Staten, aldus gegevens van de Amerikaanse gevangenisautoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft hem gratie verleend.
Hernández zat een celstraf van 45 jaar uit in de VS wegens drugshandel en wapenbezit. Hij ontkende de beschuldigingen tegen hem. De politicus leidde Honduras van 2014 tot 2022 en werd kort na zijn presidentschap uitgeleverd aan de VS.
Trump kondigde de gratieverlening vrijdag aan, twee dagen voor de presidentsverkiezingen in het Centraal-Amerikaanse land. Volgens een eerste telling is er geen duidelijke winnaar, omdat het verschil tussen de conservatieve kandidaten Nasry Asfura en Salvador Nasralla klein is. Asfura wordt gesteund door Trump en behoort tot dezelfde partij als Hernández.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

Loading