Hondurese oud-president vrijgelaten na gratie van Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De veroordeelde Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández is vrijgelaten uit een gevangenis in de Verenigde Staten, aldus gegevens van de Amerikaanse gevangenisautoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft hem gratie verleend.

Hernández zat een celstraf van 45 jaar uit in de VS wegens drugshandel en wapenbezit. Hij ontkende de beschuldigingen tegen hem. De politicus leidde Honduras van 2014 tot 2022 en werd kort na zijn presidentschap uitgeleverd aan de VS.

Trump kondigde de gratieverlening vrijdag aan, twee dagen voor de presidentsverkiezingen in het Centraal-Amerikaanse land. Volgens een eerste telling is er geen duidelijke winnaar, omdat het verschil tussen de conservatieve kandidaten Nasry Asfura en Salvador Nasralla klein is. Asfura wordt gesteund door Trump en behoort tot dezelfde partij als Hernández.