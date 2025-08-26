ACM start campagne over gebruikersrechten op onlineplatforms

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start deze week een voorlichtingscampagne om gebruikers van onlineplatforms te informeren over hun rechten en de stappen die zij kunnen ondernemen bij schending daarvan. Volgens de toezichthouder weten veel consumenten en zakelijke gebruikers vaak niet wat hun rechten zijn bij het gebruik van deze onlinediensten.

Zij lopen geregeld tegen problemen aan bij het gebruik van onlineplatforms, zoals Facebook, Instagram, X en YouTube. Volgens de ACM zijn de meest genoemde klachten misleiding door algoritmes die bepalen wat mensen te zien krijgen, het zonder uitleg blokkeren van accounts of content en gebrekkige mogelijkheden om contact op te nemen.

"Gebruikers ervaren bijvoorbeeld erg vaak dat zij enkel contact kunnen opnemen met een geautomatiseerd contactpunt, zoals een chatbot. Dit mag niet volgens de Europese Digital Services Act (DSA)", stelt de ACM. Dit is een Europese wet die onlineplatforms strenger reguleert.

De ACM gaat met onder meer korte uitlegvideo's op sociale media drie veelvoorkomende problemen toelichten: illegale inhoud, het blokkeren van accounts en geen transparantie over betaalde reclames. De toezichthouder roept gebruikers van platforms op om een melding te doen als ze van mening zijn dat hun rechten worden geschonden.