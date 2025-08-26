Flink meer winkels failliet in het tweede kwartaal

DEN HAAG (ANP) - Het aantal winkels dat failliet is gegaan, is van april tot en met juni flink gestegen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geconstateerd. In totaal ging het om 89 bedrijven, tegen 66 in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de hele economie nam juist met 7 procent af.

CBS-econoom Marjolijn Jaarsma kan de toename lastig duiden, al lijkt de concurrentie van webshops wel een rol te spelen. "De faillissementen gaan dwars door de hele winkelstraat, verspreid over diverse branches. Je ziet bijvoorbeeld dat kledingverkopers het lastig hebben, dat is iets wat al langer speelt", legt zij uit. In het tweede kwartaal gingen onder andere modeketen Gerry Weber en woonwinkelketens CASA en Rivièra Maison op de fles.

Het statistiekbureau meldde de bankroetcijfers in een publicatie over de detailhandel. Daaruit komt verder naar voren dat de omzet binnen deze sector in het tweede kwartaal met 3,3 procent op jaarbasis is gestegen. Ook werden er meer goederen verkocht, al waren er wel duidelijke verschillen tussen verschillende soorten winkels.

Onlineconcurrentie

Zo nam de omzet van winkels in consumentenelektronica met bijna 11 procent af. Ook daar speelt onlineconcurrentie volgens Jaarsma een rol, evenals hogere prijzen. Winkels waar de omzet steeg waren onder meer verkopers van recreatieartikelen, drogisterijen en doe-het-zelfzaken.

De omzet van webshops steeg wel flink, met 9,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat dan om verkopers die hun artikelen enkel online aanbieden. Voor bedrijven die zowel in de winkel als online verkopen, bleef de omzet nagenoeg gelijk.