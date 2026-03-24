ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ACM: veel webshops niet toegankelijk voor mensen met beperking

Economie
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 12:34
anp240326109 1
DEN HAAG (ANP) - Het overgrote deel van Nederlandse webwinkels is onvoldoende of helemaal niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Dat ziet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na tests bij ongeveer honderd van de grootste Nederlandse webshops en websites van telecom- en energieaanbieders. Sinds juni 2025 zijn onlinewinkels wettelijk verplicht om hun diensten zo in te richten dat mensen met een beperking er ook gebruik van kunnen maken.
De ACM keek samen met ervaringsdeskundigen of mensen met een beperking op webshops bestellingen konden plaatsen. Bij 61 procent was dit volledig onmogelijk en kon er geen hulpapparatuur worden gebruikt. De problemen golden vooral voor slechtziende mensen. Zo kon de bestelknop niet met het toetsenbord worden aangeklikt en was de puzzel om te controleren of de gebruiker een mens is (de captcha-controle) ontoegankelijk.
Een derde van de webshops had "serieuze problemen". Bestellen was daar mogelijk, maar kostte gebruikers met een beperking aanzienlijk meer moeite.
loading

Loading