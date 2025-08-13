ECONOMIE
Von der Leyen tevreden over gesprek met Zelensky en Trump

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 17:15
BRUSSEL (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft tevreden teruggeblikt op het digitale overleg met de Amerikaanse president Donald Trump, zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky en andere Europese leiders. Ze sprak op X over een "erg goed gesprek".
Het gesprek vond plaats in aanloop naar de ontmoeting van Trump en de Russische leider Vladimir Poetin op vrijdag. Die vindt plaats in Alaska en Zelensky en de Europese leiders praten dan niet mee. Ze hadden woensdag de kans om nog met Trump te overleggen.
"We blijven nauw samenwerken", beklemtoonde het hoofd van het dagelijks bestuur van de EU na dat gesprek. "Niemand wil vrede meer dan wij, een rechtvaardige en duurzame vrede."
