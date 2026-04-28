ACM zet ANWB Energie onder verscherpt toezicht

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 17:22
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt energieleverancier ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem slaagt de organisatie er al maanden niet in om eind- en jaarafrekeningen van klanten binnen de termijn van zes weken te versturen, maakte de ACM bekend.
De toezichthouder kreeg hier de afgelopen periode veel klachten en vragen over. "Omdat de problemen bij ANWB Energie lang aanhouden heeft de ACM het toezicht aangescherpt. ANWB Energie moet de ACM iedere week op de hoogte houden van de stappen die het bedrijf zet om de problemen op te lossen", meldt de ACM.
ANWB heeft toegezegd dat alle achterstanden uiterlijk op 12 juni zijn ingelopen. Het bedrijf heeft ongeveer 10.000 klanten hierover geïnformeerd. Als de problemen in juni niet zijn opgelost, neemt de ACM "extra maatregelen."
Het op orde hebben van de administratie is belangrijk, omdat mensen die daar recht op hebben hun geld tijdig moeten terugkrijgen van de energieleverancier.
