Franse wielrenner Godon wint proloog Ronde van Romandië

Sport
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 17:28
VILLARS-SUR-GLÂNE (ANP) - Dorian Godon heeft de proloog van de Ronde van Romandië gewonnen. De Franse wielrenner van Ineos Grenadiers was de snelste in de tijdrit over 3,2 kilometer in Villars-sur-Glâne en is de eerste leider in de zesdaagse ronde in het westen van Zwitserland. De Portugees Ivo Oliveira werd op zes seconden tweede, in tijd gelijk met Jakob Söderqvist uit Zweden. Tadej Pogacar werd op zeven seconden vijfde.
De Ronde van Romandië is een etappekoers die vaak wordt gereden in voorbereiding op de Giro d'Italia, die op 8 mei begint. Dit jaar doet wereldkampioen en viervoudig Tourwinnaar Pogacar voor het eerst mee in Romandië. Hij rijdt de Giro niet, maar rijdt de Ronde van Romandië en later ook de Ronde van Zwitserland in aanloop naar de Tour de France. Afgelopen zondag won Pogacar Luik-Bastenaken-Luik.
