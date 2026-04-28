Bussumer opnieuw opgepakt in Hilversumse moordzaak uit 2011

BUSSUM (ANP) - De politie heeft dinsdag een man opgepakt in het onderzoek naar een moord in Hilversum in 2011. Het gaat om een 61-jarige man uit Bussum, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Pablo Hermeler.

De politie meldt dat eerder al mensen zijn aangehouden, onder wie de man die nu is opgepakt. Maar die aanhoudingen hebben toen niet geleid tot veroordelingen.

Het onderzoek is vorig jaar opnieuw opgepakt. "Dit onderzoek heeft nieuwe aanwijzingen opgeleverd voor de betrokkenheid van de verdachte uit Bussum. Omdat het onderzoek nog verder gaat, delen we op dit moment verder geen informatie", meldt de politie.

Drugsmilieu

Het slachtoffer werd dood gevonden in zijn flatwoning aan de Oosterengweg. Onderzoek heeft uitgewezen dat de man diezelfde dag met geweld om het leven is gebracht.

Volgens de politie had de 50-jarige Hermeler veel contacten in het drugsmilieu. "Daarin ligt mogelijk de aanleiding voor zijn dood."

Politie en justitie hebben eerder een groot geldbedrag uitgeloofd voor de gouden tip. Die beloning staat nog.