Action trekt meer klanten, maar merkt gevolgen onrust Frankrijk

ZWAAGDIJK (ANP) - Budgetwinkelketen Action ontving in de eerste negen maanden van het jaar meer klanten in zijn winkels dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal klanten steeg onder meer door uitbreiding van het aantal filialen. Volgens topvrouw Hajir Hajji kwamen ook in bestaande winkels meer klanten over de vloer. Wel merkt de retailer gevolgen van onrust in Frankrijk, waar de meeste Action-winkels staan.

Action voegde dit jaar 228 winkels toe en de budgetwinkelketen stelt op schema te liggen om dit jaar in totaal 400 nieuwe winkels te openen. Action heeft nu 3530 winkels in zestien Europese landen. In die winkels kwamen gemiddeld 23,2 miljoen klanten per week, tegenover 20,6 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

In de Benelux en in Zuid-Europese landen was er een sterke groei, stelt Hajji. In Frankrijk en Duitsland was er ook sprake van groei, al was die wel minder. Dat komt volgens haar door de geopolitieke onrust en een lager consumentenvertrouwen in die landen.

Winkels geplunderd

In Frankrijk is er daarnaast sprake van "heel veel onrust", stelt Hajji. Bij protesten in Franse steden zijn de afgelopen tijd winkels vernield en geplunderd. Winkels van Action zijn vrijwel ongeschonden gebleven. "We hebben één winkel gehad waar een raam vernield is", vertelt de topvrouw.

De groei in klanten stuwde de omzet van de retailer. In de eerste negen maanden van het jaar nam die met 14 procent toe tot 12,8 miljard euro. De omzet van bestaande winkels steeg met 3,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Hajji zorgt het groeiende winkelaantal er ook voor dat de budgetwinkelketen de prijzen kan verlagen.