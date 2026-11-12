Chipsector zakt op Damrak door onzekerheid positie Nvidia-topman

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag licht lager begonnen. De hoofdindex eindigde een dag eerder nog op een nieuw slotrecord dankzij sterke koerswinsten van de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI. De chipaandelen stonden nu echter onder druk door de onzekerheid rond de positie van Nvidia-topman Jensen Huang.

Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, wist woensdag op Wall Street eindelijk wat te herstellen van de koersval die volgde op de affaire van de topman met een vermeende Chinese spion. Het aandeel lijkt donderdag echter flink lager te gaan openen. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat het bestuur van Nvidia zich beraadt op het ontslag van de topman en oprichter vanwege meerdere buitenechtelijke relaties.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 1140,78 punten. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML zakten tot ruim 3 procent, na koerswinsten van tot 7 procent een dag eerder.