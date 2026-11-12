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Hoge brandstofprijzen drukken op winst budgetvlieger Wizz Air

Economie
door anp
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BOEDAPEST (ANP) - Budgetvlieger Wizz Air heeft de afgelopen tijd flink last gehad van de hoge brandstofprijzen, die het gevolg zijn van de Iranoorlog. De winst viel twee derde lager uit, heeft het bedrijf bekendgemaakt.
Wizz Air rapporteerde in het halfjaar tot eind september een nettowinst van 108,1 miljoen euro. Dat is 66,6 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal passagiers steeg wel met ruim een kwart en ook de omzet van de budgetvlieger nam toe. De brandstofkosten stegen in de eerste helft van het gebroken boekjaar echter met ongeveer een derde, tot ruim 1,2 miljard euro.
Topman József Váradi prijst in toelichting de "veerkracht" van het bedrijfsmodel van Wizz Air en benadrukt een gezonde vraag naar de relatief goedkope vluchten van het bedrijf. De komende tijd blijft brandstof desondanks de "belangrijkste tegenwind".
Ook bij branchegenoten in de luchtvaartsector drukten de hoge brandstofprijzen de afgelopen maanden op de financiële prestaties.
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