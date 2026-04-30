Activisten bestormen aandeelhoudersvergadering vleesbedrijf JBS

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 10:48
anp300426118 1
AMSTERDAM (ANP) - Activisten van Greenpeace zijn de aandeelhoudersvergadering van JBS, het grootste vleesverwerkingsbedrijf ter wereld, binnengevallen. De aanwezige aandeelhouders in het Sheraton Hotel bij Schiphol zijn de vergaderzaal uit gevlucht, meldt een ANP-verslaggever ter plaatse.
JBS houdt dit jaar zijn aandeelhoudersvergadering in Nederland, omdat het in mei vorig jaar op papier een Nederlands bedrijf werd. Greenpeace wilde de vergadering binnengaan om een brief te overhandigen waarin met juridische stappen wordt gedreigd. De organisatie wil uitbreidingsplannen van JBS in Nigeria blokkeren.
ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

Vergeet de beurs: hier parkeren de superrijken hun geld

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

anp 477851024

De treurige reden dat mensen ziek worden op vakantie

overbieden

Overbieden op een huis? De verkoper mag al blij zijn als hij de vraagprijs haalt

120051153_m

Dit is de gemiddelde leeftijd waarop Nederlanders met pensioen gaan

Combi - Zorro Ranch Epstein

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

