Activisten bestormen aandeelhoudersvergadering vleesbedrijf JBS

AMSTERDAM (ANP) - Activisten van Greenpeace zijn de aandeelhoudersvergadering van JBS, het grootste vleesverwerkingsbedrijf ter wereld, binnengevallen. De aanwezige aandeelhouders in het Sheraton Hotel bij Schiphol zijn de vergaderzaal uit gevlucht, meldt een ANP-verslaggever ter plaatse.

JBS houdt dit jaar zijn aandeelhoudersvergadering in Nederland, omdat het in mei vorig jaar op papier een Nederlands bedrijf werd. Greenpeace wilde de vergadering binnengaan om een brief te overhandigen waarin met juridische stappen wordt gedreigd. De organisatie wil uitbreidingsplannen van JBS in Nigeria blokkeren.