Oekraïense militaire top zet tijdslimiet op inzet frontsoldaten

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense topgeneraal Oleksandr Syrsky heeft opdracht gegeven om vooruitgeschoven soldaten aan het front nog hooguit twee maanden achter elkaar op hun post te laten. Hij probeert daarmee een antwoord te bieden op zorgen over het welzijn van de militairen, die soms maandenlang onafgebroken onder vuur liggen in de oorlog met Rusland.

Volgens Syrsky heeft de centrale rol van drones aan het front grote gevolgen voor het slagveld. Militairen moeten geregeld grote afstanden afleggen om bij het front te komen. Onderweg kunnen ze bovendien onder vuur komen te liggen. Dat heeft ertoe geleid dat militairen soms ongewenst lang op hun post moeten blijven.

Naast de limiet van twee maanden heeft de topgeneraal ook opdracht gegeven om militairen medisch beter in de gaten te houden. Ook moeten de leveringen van voedsel en munitie verbeterd worden.

Onlangs ontstond in Oekraïne ophef over beelden van frontsoldaten die familieleden hadden verspreid. De militairen oogden daarop uitgemergeld.