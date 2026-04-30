Vrouw op Thais vliegveld gepakt met 30 schildpadden onder kleding

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
donderdag, 30 april 2026 om 10:45
bijgewerkt om donderdag, 30 april 2026 om 10:49
anp300426117 1
Een vrouw heeft in Thailand geprobeerd met dertig schildpadden onder haar kleding een vlucht naar Taiwan te pakken. Ze werd op een luchthaven opgepakt, nadat de autoriteiten hadden geconstateerd dat de 19-jarige Taiwanese vreemd bewoog. Ze bleek de dieren in stoffen zakken met tape aan haar lichaam te hebben geplakt.
Het Thaise agentschap voor natuurbehoud meldt dat de vrouw dinsdag vanuit Bangkok naar Taipei wilde vliegen, maar vlak voor het boarden werd betrapt. Ze had dertig sterschildpadden, een beschermde diersoort, ter waarde van in totaal 7700 euro bij zich. Eentje leefde niet meer. De rest wordt verzorgd door medewerkers van het agentschap.
De vrouw is aangeklaagd voor het illegaal vervoeren van dieren en het ontduiken van douanecontroles. Autoriteiten onderzoeken of zij deel uitmaakte van een smokkelnetwerk. Thailand is een belangrijk doorvoerland voor smokkelaars van wilde dieren. Die verkopen de vaak zeer gewilde bedreigde diersoorten op de zwarte markt in Azië.

ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

anp 477851024

overbieden

120051153_m

Combi - Zorro Ranch Epstein

