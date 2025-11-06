ECONOMIE
Activisten bezetten hoofdkantoor Fokker Papendrecht

door anp
donderdag, 06 november 2025 om 9:42
PAPENDRECHT (ANP) - Actievoerders van de groepering Fok Fokker houden donderdagochtend het hoofdkantoor van vliegtuigonderdelenfabrikant Fokker in Papendrecht bezet. Zij menen dat Fokker zou moeten stoppen met de export van onderdelen voor de F-35 naar Israël.
"Er is een protestgroep in Papendrecht bij ons hoofdkantoor naar binnen gegaan, ongeautoriseerd. Ze bevinden zich op dit moment in het gebouw en wij werken samen met de lokale autoriteiten om het gebouw ontruimd te krijgen", zegt een woordvoerster van Fokker.
Het is niet voor het eerst dat de demonstranten actievoeren bij Fokker.
Loading