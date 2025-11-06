KSA: Illegale online gokmarkt groeit in Nederland

De Kansspelautoriteit (KSA) heeft haar herfstverslag gepubliceerd, waarin zorgen worden geuit over de toenemende hoeveelheid geld die naar illegale online gokaanbieders stroomt. Ondanks een stabiel aantal spelers binnen het gereguleerde segment, is het totale aandeel van het geld dat via legale aanbieders loopt gedaald van 51% naar 49%.

Volgens het rapport bedroeg de bruto gokopbrengst (GGR) in de eerste helft van 2025 ongeveer €600 miljoen, een daling ten opzichte van de €697 miljoen in de voorgaande zes maanden. Deze afname wordt deels toegeschreven aan de invoering van nieuwe stortingslimieten, die bedoeld zijn om gokverslaving te beperken. Hoewel het aantal spelers licht is gestegen, geven ze gemiddeld minder uit door deze limieten.

Sommige spelers lijken echter te hebben gereageerd door meerdere accounts aan te maken bij verschillende aanbieders. Dit zou deels kunnen verklaren waarom er meer nieuwe accounts zijn geregistreerd, terwijl het aantal daadwerkelijke nieuwe spelers beperkt blijft.

De KSA benadrukt dat de illegale online gokmarkt in omvang blijft toenemen. Ondanks de inspanningen om spelers binnen het legale aanbod te houden, zoeken steeds meer Nederlanders hun toevlucht tot niet-gelicentieerde platforms. Een van de mogelijke redenen is dat sommige spelers de beperkingen van de gereguleerde aanbieders willen omzeilen.

Uit de gegevens blijkt dat 5,7% van de volwassen bevolking in Nederland in de afgelopen zes maanden online heeft gegokt, een lichte stijging ten opzichte van 5,4% in de vorige periode. De toezichthouder beschouwt dit als een waarschuwing dat illegale aanbieders een groeiend marktaandeel kunnen krijgen als de aantrekkelijkheid van het legale aanbod verder afneemt.

Nieuwe regels en toekomstplannen

Vanaf het begin van 2026 zullen alle nieuwe aanvragers van een vergunning voor online kansspelen verplicht worden een zogenoemd exitplan in te dienen. Dit plan moet beschrijven hoe de aanbieder de markt zal verlaten als de vergunning later niet wordt verlengd. Volgens de KSA is dit een belangrijke stap om de stabiliteit en transparantie binnen de sector te waarborgen.

Tegelijkertijd ziet de toezichthouder positieve effecten van de strengere regels op het gebied van verantwoord spelen. Zo is het gemiddelde maandelijkse verlies per speler gedaald van €146 eind 2024 naar €119 in de eerste helft van 2025. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar verliezen minder, met een gemiddelde van €37 per maand, hoewel zij wel 23% van alle spelersaccounts vertegenwoordigen.

De KSA benadrukt dat spelers bewust moeten omgaan met hun deelname aan kansspelen. Voor wie puur voor ontspanning speelt, blijft het mogelijk om gokkasten spelen voor fun via legale platforms, waar toezicht en consumentenbescherming gegarandeerd zijn.

Daarnaast blijft het populair onder Nederlandse spelers om gratis fruitautomaten spelen zonder echt geld in te zetten. Dit helpt beginnende spelers om kennis te maken met de mechanieken van online gokkasten, zonder financiële risico’s te lopen.

Het rapport van de KSA onderstreept de complexiteit van het huidige goklandschap in Nederland. Terwijl de toezichthouder strengere maatregelen neemt om de markt veilig te houden, blijkt dat spelers zich deels naar de illegale sector verplaatsen. De uitdaging voor de komende jaren ligt in het behouden van een aantrekkelijk, verantwoord en gereguleerd spelaanbod dat spelers stimuleert binnen de legale kaders te blijven.